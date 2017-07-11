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Бизнес и законодательство 11.07.2017 10:31

Деловая встреча азербайджанских и южнокорейских фармацевтических компаний пройдет в Баку на следующей неделе

Деловая встреча азербайджанских и южнокорейских предпринимателей, действующих в сфере фармацевтики, состоится 18 июля в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Южной Кореи в Баку.

"В связи с 25-летием установления дипломатических отношений 18 июля в Баку пройдет двусторонняя встреча азербайджанских и южнокорейских компаний с целью усиления сотрудничества в сфере фармацевтики", - отметили в посольстве.

В связи с этим в Баку приедут представители 8 южнокорейских фармацевтических компаний.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, ФАРМАЦЕВТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]