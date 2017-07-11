Деловая встреча азербайджанских и южнокорейских фармацевтических компаний пройдет в Баку на следующей неделе

Деловая встреча азербайджанских и южнокорейских предпринимателей, действующих в сфере фармацевтики, состоится 18 июля в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Южной Кореи в Баку.
"В связи с 25-летием установления дипломатических отношений 18 июля в Баку пройдет двусторонняя встреча азербайджанских и южнокорейских компаний с целью усиления сотрудничества в сфере фармацевтики", - отметили в посольстве.
В связи с этим в Баку приедут представители 8 южнокорейских фармацевтических компаний.
А.Азизов
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