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СНГ 11.07.2017 10:57

Три ребенка погибли от пожара на Ставрополье

Пожар в частном доме села Стародубского (Ставропольский край) унес жизни трех детей, еще один пострадал, сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"В 8:22 поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Октябрьская в селе Стародубском Буденновского района. Уже по прибытию пожарных подразделений обнаружены два погибших ребенка", - сказал О.Дегтярев во вторник агентству "Интерфакс-Юг".

Он уточнил, что позднее в реанимации скончался третий ребенок, находившийся в доме.

"Четвертый ребенок специалистами скорой помощи направлен в районную больницу", - отметил глава пресс-службы.

О.Дегтярев добавил, что пожар ликвидирован в 8:40. Площадь возгорания составила 45 кв. метров.

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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]