Три ребенка погибли от пожара на Ставрополье

Пожар в частном доме села Стародубского (Ставропольский край) унес жизни трех детей, еще один пострадал, сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"В 8:22 поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Октябрьская в селе Стародубском Буденновского района. Уже по прибытию пожарных подразделений обнаружены два погибших ребенка", - сказал О.Дегтярев во вторник агентству "Интерфакс-Юг".

Он уточнил, что позднее в реанимации скончался третий ребенок, находившийся в доме.

"Четвертый ребенок специалистами скорой помощи направлен в районную больницу", - отметил глава пресс-службы.

О.Дегтярев добавил, что пожар ликвидирован в 8:40. Площадь возгорания составила 45 кв. метров.