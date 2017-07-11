Три ребенка погибли от пожара на Ставрополье

Пожар в частном доме села Стародубского (Ставропольский край) унес жизни трех детей, еще один пострадал, сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.
"В 8:22 поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Октябрьская в селе Стародубском Буденновского района. Уже по прибытию пожарных подразделений обнаружены два погибших ребенка", - сказал О.Дегтярев во вторник агентству "Интерфакс-Юг".
Он уточнил, что позднее в реанимации скончался третий ребенок, находившийся в доме.
"Четвертый ребенок специалистами скорой помощи направлен в районную больницу", - отметил глава пресс-службы.
О.Дегтярев добавил, что пожар ликвидирован в 8:40. Площадь возгорания составила 45 кв. метров.
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