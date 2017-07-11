Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет около 5 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года в результате проведенных проверок обеспечила возмещение в госбюджет 4 млн 762,8 тыс. манатов и $13,4 тыс., отмечается в данных палаты.
«В первом полугодии палата начала проведение 31 контрольного мероприятия. При этом коллегия палаты в отчетном периоде приняла решения по результатам 14 проверок», - отмечается в данных палаты.
По итогам проверок, проведенных палатой в первом полугодии 2017 года, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 4 млн 762,8 тыс. манатов и $13,4 тыс., еще на 122,6 тыс. манатов возмещены средства во внебюджетные фонды.
Проверки Счетной палаты в I полугодии охватили средства на сумму 605,5 млн манатов, в том числе 402,6 млн манатов или 66,5% - расходы госбюджета, 88,3 млн манатов или 14,6% - средства внебюджетных фондов, 114,6 млн манатов или 18,9% - доходов от деятельности.
По итогам проверок Счетпалаты в первом полугодии 2017 года в отношении 39 должностного лица были применены различные дисциплинарные меры.
А.Азизов
Алиев поздравил Баттулгу с избранием президентом Монголии
Экс-директор православной гимназии в Якутии арестован по обвинению в педофилии
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут в Брюсселе переговоры по Карабаху
Полиция задержала подозреваемого в краже в Баку сейфа из офиса строительной компании
МЧС Азербайджана эвакуировал 20 человек из общежития в Баку по причине возгорания на линии электропередач
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 43 тыс. манат
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Росавиация зафиксировала в понедельник задержки чартерных рейсов 5 авиакомпаний
Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си
Прокуратура Турции выдала ордеры на арест более 100 технических специалистов, подозреваемых в связях с Гюленом
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»