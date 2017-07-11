Проверки Счетпалаты Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение в госбюджет около 5 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года в результате проведенных проверок обеспечила возмещение в госбюджет 4 млн 762,8 тыс. манатов и $13,4 тыс., отмечается в данных палаты.

«В первом полугодии палата начала проведение 31 контрольного мероприятия. При этом коллегия палаты в отчетном периоде приняла решения по результатам 14 проверок», - отмечается в данных палаты.

По итогам проверок, проведенных палатой в первом полугодии 2017 года, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 4 млн 762,8 тыс. манатов и $13,4 тыс., еще на 122,6 тыс. манатов возмещены средства во внебюджетные фонды.

Проверки Счетной палаты в I полугодии охватили средства на сумму 605,5 млн манатов, в том числе 402,6 млн манатов или 66,5% - расходы госбюджета, 88,3 млн манатов или 14,6% - средства внебюджетных фондов, 114,6 млн манатов или 18,9% - доходов от деятельности.

По итогам проверок Счетпалаты в первом полугодии 2017 года в отношении 39 должностного лица были применены различные дисциплинарные меры.

А.Азизов