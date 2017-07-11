Азеришыг привлекло AZCONSTRUCTION к строительству ряда энергообъектов в рамках проекта «Ag sheher»

ОАО "Азеришыг" привлекло ООО "AZCONSTRUCTION к строительству подстанции, установке оборудования и сооружению трансформаторного пункта в рамках проекта «Ag sheher» (Белый город), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

"Азеришыг заключило контракт с компанией ООО "AZCONSTRUCTION" на строительство 110/35/10 кВт–ной подстанции «Агшехер-2», установку оборудования, прокладку 10-кВт-ной двухфазной кабельной линии.

"Стоимость контракта составляет 24 млн 303 тыс. 216,29 манат», - сообщили в министерстве.

Кроме этого, Азеришыг привлек ООО "AZCONSTRUCTION" к строительству трех трансформаторных пунктов 35/0,4 кВт в Белом городе, установке оборудования и прокладке питающей кабельной линии. "Стоимость данного контракта составляет 9 млн 677 тыс. 779,59 манатов", - отметили в ведомстве.

Н.Аббасова