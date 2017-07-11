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Инфраструктура и тендеры 11.07.2017 11:12

Азеришыг привлекло AZCONSTRUCTION к строительству ряда энергообъектов в рамках проекта «Ag sheher»

ОАО "Азеришыг" привлекло ООО "AZCONSTRUCTION к строительству подстанции, установке оборудования и сооружению трансформаторного пункта в рамках проекта «Ag sheher» (Белый город), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

"Азеришыг заключило контракт с компанией ООО "AZCONSTRUCTION" на строительство 110/35/10 кВт–ной подстанции «Агшехер-2», установку оборудования, прокладку 10-кВт-ной двухфазной кабельной линии.

"Стоимость контракта составляет 24 млн 303 тыс. 216,29 манат», - сообщили в министерстве.

Кроме этого, Азеришыг привлек ООО "AZCONSTRUCTION" к строительству трех трансформаторных пунктов 35/0,4 кВт в Белом городе, установке оборудования и прокладке питающей кабельной линии. "Стоимость данного контракта составляет 9 млн 677 тыс. 779,59 манатов", - отметили в ведомстве.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ЭНЕРГООБЪЕКТЫ, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]