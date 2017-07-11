Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился во Внуково

Пассажирский Боинг "ЮТэйр" приземлился во Внуково с отказавшим двигателем, посадка прошла благополучно, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково", - сказал источник.
Он сообщил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. "Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал", - отметил источник.
В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили информацию о посадке самолета с одним работающим двигателем.
"По техническим причинам посадка рейса 254 Сургут-Внуково произошла с одним работающим двигателем. Командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам аэропорта о выявленной проблеме. Ситуация полностью контролировалась экипажем, посадка прошла в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметили, что пилоты "ЮТэйр" имеют необходимую подготовку, многократно отрабатывают подобные ситуации на тренажерах.
"По данному факту будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего", - добавил собеседник агентства.
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