Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился во Внуково

Пассажирский Боинг "ЮТэйр" приземлился во Внуково с отказавшим двигателем, посадка прошла благополучно, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково", - сказал источник.

Он сообщил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. "Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал", - отметил источник.

В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили информацию о посадке самолета с одним работающим двигателем.

"По техническим причинам посадка рейса 254 Сургут-Внуково произошла с одним работающим двигателем. Командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам аэропорта о выявленной проблеме. Ситуация полностью контролировалась экипажем, посадка прошла в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметили, что пилоты "ЮТэйр" имеют необходимую подготовку, многократно отрабатывают подобные ситуации на тренажерах.

"По данному факту будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего", - добавил собеседник агентства.