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СНГ 11.07.2017 11:25

Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился во Внуково

Пассажирский Боинг "ЮТэйр" приземлился во Внуково с отказавшим двигателем, посадка прошла благополучно, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Лайнер выполнял рейс из Сургута, однако на подлете к Москве командир доложил об отказе одного из двигателей. Тем не менее, было принято решение совершить посадку в аэропорту назначения, поскольку ресурс работающего двигателя по расчетам пилотов позволял безопасно дотянуть до Внуково", - сказал источник.

Он сообщил, что пилотам удалось благополучно посадить самолет. "Несмотря на отказ одного из двигателей, посадка прошла благополучно, без внештатных ситуаций, паники на борту не было, никто не пострадал", - отметил источник.

В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр" агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили информацию о посадке самолета с одним работающим двигателем.

"По техническим причинам посадка рейса 254 Сургут-Внуково произошла с одним работающим двигателем. Командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам аэропорта о выявленной проблеме. Ситуация полностью контролировалась экипажем, посадка прошла в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметили, что пилоты "ЮТэйр" имеют необходимую подготовку, многократно отрабатывают подобные ситуации на тренажерах.

"По данному факту будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего", - добавил собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ДВИГАТЕЛЬ, ОТКАЗ, 2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]