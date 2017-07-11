В результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" на северо-востоке Москвы пострадали две гражданки Киргизии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского посольства в России
"Среди пострадавших в результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве значатся две гражданки Киргизии. Они доставлены в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние пострадавших тяжелое, но динамика положительная. "Вопрос взят на контроль киргизского посольства", - добавил он.
Около 17:40 мск 10 июля поступило сообщение о пожаре на севере Москвы в торгово-развлекательном центре "Рио". Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. По последним данным, пострадали 18 человек. Пожар, площадь которого достигала 1 тыс. квадратных метров, был ликвидирован только к полуночи.
Алиев поздравил Баттулгу с избранием президентом Монголии
Экс-директор православной гимназии в Якутии арестован по обвинению в педофилии
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут в Брюсселе переговоры по Карабаху
Нефть перешла к снижению из-за опасений перепроизводства, Brent выше $46,5 за баррель
SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях
Азербайджанский DemirBank внешний долг на $105 млн направит в капитал первого уровня
Полиция задержала подозреваемого в краже в Баку сейфа из офиса строительной компании
МЧС Азербайджана эвакуировал 20 человек из общежития в Баку по причине возгорания на линии электропередач
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 43 тыс. манат
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»