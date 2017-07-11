Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 29° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

СНГ 11.07.2017 11:37

Две уроженки Киргизии пострадали при пожаре в московском ТЦ "Рио"

В результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" на северо-востоке Москвы пострадали две гражданки Киргизии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского посольства в России

"Среди пострадавших в результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве значатся две гражданки Киргизии. Они доставлены в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших тяжелое, но динамика положительная. "Вопрос взят на контроль киргизского посольства", - добавил он.

Около 17:40 мск 10 июля поступило сообщение о пожаре на севере Москвы в торгово-развлекательном центре "Рио". Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. По последним данным, пострадали 18 человек. Пожар, площадь которого достигала 1 тыс. квадратных метров, был ликвидирован только к полуночи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, МОСКВА, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


В Киргизии 29 августа объявлен траур по жертвам пожара в Москве и аварии на дороге Бишкек-Ош

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]