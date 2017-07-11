В результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" на северо-востоке Москвы пострадали две гражданки Киргизии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского посольства в России

"Среди пострадавших в результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве значатся две гражданки Киргизии. Они доставлены в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших тяжелое, но динамика положительная. "Вопрос взят на контроль киргизского посольства", - добавил он.

Около 17:40 мск 10 июля поступило сообщение о пожаре на севере Москвы в торгово-развлекательном центре "Рио". Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. По последним данным, пострадали 18 человек. Пожар, площадь которого достигала 1 тыс. квадратных метров, был ликвидирован только к полуночи.