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Дальнее зарубежье 11.07.2017 11:51

Президент Колумбии амнистировал более 3 тыс. мятежников из РВСК

Порядка 3,6 тыс. членов повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) были амнистированы в соответствии с решением президента страны Хуана Мануэля Сантоса, пишет испанская газета "Паис" во вторник.

Это стало третьим по счету и окончательным указом колумбийского президента об освобождении мятежников от ответственности. Как отмечается в сообщении, целью такого шага стала их "реинтеграция в общество Колумбии".

В общей сложности в стране уже были амнистированы более 7 тыс. боевиков из РВСК.

В июне этого года РВСК завершила процесс разоружения в соответствии с соглашением, которое было достигнуто в ходе переговоров между группировкой и колумбийским правительством.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МЯТЕЖНИКИ, АМНИСТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]