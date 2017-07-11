Президент Колумбии амнистировал более 3 тыс. мятежников из РВСК

Порядка 3,6 тыс. членов повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) были амнистированы в соответствии с решением президента страны Хуана Мануэля Сантоса, пишет испанская газета "Паис" во вторник.
Это стало третьим по счету и окончательным указом колумбийского президента об освобождении мятежников от ответственности. Как отмечается в сообщении, целью такого шага стала их "реинтеграция в общество Колумбии".
В общей сложности в стране уже были амнистированы более 7 тыс. боевиков из РВСК.
В июне этого года РВСК завершила процесс разоружения в соответствии с соглашением, которое было достигнуто в ходе переговоров между группировкой и колумбийским правительством.
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