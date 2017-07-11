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Дальнее зарубежье 11.07.2017 12:27

Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си

Даунинг-стрит и Белый дом рассматривают возможность визита американского президента Дональда Трампа в Лондон в следующем году, сообщает во вторник Би-би-си со ссылкой на собственные источники.

Ранее Д.Трамп принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Британию, которое ему передала премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе визита в Вашингтон в январе этого года.

Как отмечает Би-би-си, перспектива визита президента США в Великобританию вызвала в Лондоне множество споров, и именно это, вероятно, заставило Д.Трампа изменить решение, поскольку американский президент не хотел, чтобы он проходил на фоне протестов.

В ходе саммита G20 Д.Трамп также заявил о намерении нанести визит в Великобританию, но примерные даты он не уточнил.

В июне сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок. Об этом он сообщил Т.Мэй в телефонном разговоре ранее.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ТРАМП, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]