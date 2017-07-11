Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си

Даунинг-стрит и Белый дом рассматривают возможность визита американского президента Дональда Трампа в Лондон в следующем году, сообщает во вторник Би-би-си со ссылкой на собственные источники.
Ранее Д.Трамп принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Британию, которое ему передала премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе визита в Вашингтон в январе этого года.
Как отмечает Би-би-си, перспектива визита президента США в Великобританию вызвала в Лондоне множество споров, и именно это, вероятно, заставило Д.Трампа изменить решение, поскольку американский президент не хотел, чтобы он проходил на фоне протестов.
В ходе саммита G20 Д.Трамп также заявил о намерении нанести визит в Великобританию, но примерные даты он не уточнил.
В июне сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок. Об этом он сообщил Т.Мэй в телефонном разговоре ранее.
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