Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си

Даунинг-стрит и Белый дом рассматривают возможность визита американского президента Дональда Трампа в Лондон в следующем году, сообщает во вторник Би-би-си со ссылкой на собственные источники.

Ранее Д.Трамп принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Британию, которое ему передала премьер-министр страны Тереза Мэй в ходе визита в Вашингтон в январе этого года.

Как отмечает Би-би-си, перспектива визита президента США в Великобританию вызвала в Лондоне множество споров, и именно это, вероятно, заставило Д.Трампа изменить решение, поскольку американский президент не хотел, чтобы он проходил на фоне протестов.

В ходе саммита G20 Д.Трамп также заявил о намерении нанести визит в Великобританию, но примерные даты он не уточнил.

В июне сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок. Об этом он сообщил Т.Мэй в телефонном разговоре ранее.