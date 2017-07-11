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11.07.2017 12:43

Экс-директор православной гимназии в Якутии арестован по обвинению в педофилии

Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии клирик иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) по решению суда взят под стражу в связи с выдвинутым против него обвинением в сексуальном насилии над детьми.

"Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката А.Ткаченко на решение городского суда об аресте и отклонил ее. Обвиняемый взят под стражу и помещен в следственный изолятор Якутска по 9 августа включительно", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник пресс-службы Якутского городского суда.

По его словам, заседание проходило в закрытом режиме. Сам А.Ткаченко представился как штатный клирик Якутской Епархии иеромонах Мелетий.

В начале марта этого года он был освобожден от руководства Свято-Иннокентьевской православной гимназии, которой руководил с 2010 года. Спустя три недели после увольнения против него возбудили уголовное дело по п. "б", ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 9 июня клирику предъявили обвинение по двум эпизодам.

В свою очередь пресс-служба Якутского Епархиального управления на своем официальном сайте разместила сообщение, в котором говорится о том, что на время проведения следствия иеромонах Мелетий отстранен от служения.

"К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию", - говорится в заявлении епархии.

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Тэги: РОССИЯ, ЯКУТИЯ, СВЯЩЕННИК, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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