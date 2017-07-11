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СНГ 11.07.2017 12:57

Росавиация зафиксировала в понедельник задержки чартерных рейсов 5 авиакомпаний

Росавиация в минувший понедельник зафиксировала задержки чартерных рейсов продолжительностью более двух часов пяти авиакомпаний.

Как сообщается на сайте ведомства, семь рейсов задержала Pegas fly, три - Royal Flight, два - Nordwind, по одному - IFly и Red Wings. Среди причин задержек - позднее прибытие или неисправность воздушных судов, "решение авиакомпании".

Самые продолжительные задержки зафиксированы у Royal Flight (почти 18 часов на рейсе Новосибирск - Анталья), Pegas fly (13 часов, Москва - Камрань) и Red Wings (почти 13 часов, Москва - Анталья).

Росавиация начала проводить ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной послужили массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые наблюдались с конца мая. Как заявлял глава Росавиации Александр Нерадько, "эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе пассажиром перевозчика". Следующий шаг, на который может пойти ведомство - провести проверки исполнения компаниями сертификационных и лицензионных требований. Крайней мерой А.Нерадько называл точечное ограничение программ чартерных перевозок.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКОМПАНИИ, РЕЙСЫ, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]