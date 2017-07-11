Росавиация зафиксировала в понедельник задержки чартерных рейсов 5 авиакомпаний

Росавиация в минувший понедельник зафиксировала задержки чартерных рейсов продолжительностью более двух часов пяти авиакомпаний.
Как сообщается на сайте ведомства, семь рейсов задержала Pegas fly, три - Royal Flight, два - Nordwind, по одному - IFly и Red Wings. Среди причин задержек - позднее прибытие или неисправность воздушных судов, "решение авиакомпании".
Самые продолжительные задержки зафиксированы у Royal Flight (почти 18 часов на рейсе Новосибирск - Анталья), Pegas fly (13 часов, Москва - Камрань) и Red Wings (почти 13 часов, Москва - Анталья).
Росавиация начала проводить ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной послужили массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые наблюдались с конца мая. Как заявлял глава Росавиации Александр Нерадько, "эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе пассажиром перевозчика". Следующий шаг, на который может пойти ведомство - провести проверки исполнения компаниями сертификационных и лицензионных требований. Крайней мерой А.Нерадько называл точечное ограничение программ чартерных перевозок.
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