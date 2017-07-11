Транспортировка грузов через Азербайджан в I полугодии увеличилась на 3%

Объем грузоперевозок при экспортно-импортных операциях в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года составил 16 млн 991,028 тыс. тонн, что на 3,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете.
В стоимостном выражении объем грузоперевозок составил $8 млрд 678,422 млн.
В структуре грузоперевозок 13 млн 790,468 тыс. тонн на сумму $5 млрд 268,749 млн пришлось на долю экспорта, 3 млн 200,56 тыс. тонн на $3 млрд 409,673 млн – импорта.
При экспортных операциях морским транспортом за отчетный период перевезено 156,289 тыс. тонн грузов, по железной дороге –1 млн 20,372 тыс. тонн, автомобильным транспортом – 417,255 тыс. тонн, воздушным – 3,04 тыс. тонн, стационарными транспортными средствами – 12 млн 191,818 тыс. тонн, остальное – прочими видами транспортных средств.
В ходе импортных операций на долю морских грузоперевозок пришлось 158,348 тыс. тонн грузов, железную дорогу – 1 млн 845,705 тыс. тонн, автомобильный транспорт – 915,672 тыс. тонн, воздушный – 6,979 тыс. тонн, остальное – прочими видами транспортных средств.
Н.Аббасова
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