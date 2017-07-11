Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 43 тыс. манат

Столичной полицией задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку, отмечает Министерство внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП столицы задержали жителя Баку Александра Мирошкина, подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи в поселке Балаханы», - отмечается в сообщении.

А.Мирошкин подозревается в краже 37 тыс. манатов и золотых украшений на 6 тыс. манатов.

Р.Бабаев