Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 43 тыс. манат

Столичной полицией задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку, отмечает Министерство внутренних дел Азербайджана.
«Сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП столицы задержали жителя Баку Александра Мирошкина, подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи в поселке Балаханы», - отмечается в сообщении.
А.Мирошкин подозревается в краже 37 тыс. манатов и золотых украшений на 6 тыс. манатов.
Р.Бабаев
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