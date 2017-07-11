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Происшествия 11.07.2017 12:03

Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 43 тыс. манат

Столичной полицией задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку, отмечает Министерство внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП столицы задержали жителя Баку Александра Мирошкина, подозреваемого в совершении крупной квартирной кражи в поселке Балаханы», - отмечается в сообщении.

А.Мирошкин подозревается в краже 37 тыс. манатов и золотых украшений на 6 тыс. манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]