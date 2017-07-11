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Происшествия 11.07.2017 12:10

МЧС Азербайджана эвакуировал 20 человек из общежития в Баку по причине возгорания на линии электропередач

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана эвакуировали 20 жителей общежития в Ясамальском районе Баку из-за возгорания на линии электропередачи.

«Возгорание произошло в шахте здания. Сгорело 25 погонных метров кабеля со второго до пятого этажа. Во время пожара было эвакуировано 20 жителей здания. Квартиры были защищены от распространения на них огня»,- говорится в сообщении пресс-служба МЧС.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]