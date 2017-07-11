МЧС Азербайджана эвакуировал 20 человек из общежития в Баку по причине возгорания на линии электропередач

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана эвакуировали 20 жителей общежития в Ясамальском районе Баку из-за возгорания на линии электропередачи.

«Возгорание произошло в шахте здания. Сгорело 25 погонных метров кабеля со второго до пятого этажа. Во время пожара было эвакуировано 20 жителей здания. Квартиры были защищены от распространения на них огня»,- говорится в сообщении пресс-служба МЧС.

Ф.Исазаде