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Карабахский конфликт 11.07.2017 11:05

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут в Брюсселе переговоры по Карабаху

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна состоится во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Армении.

"При посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля глава МИД Армении Э.Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Э.Мамедъяровым", - сказали в пресс-службе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]