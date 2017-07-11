Главы МИД Азербайджана и Армении проведут в Брюсселе переговоры по Карабаху

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна состоится во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Армении.

"При посредничестве и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе 11 июля глава МИД Армении Э.Налбандян встретится с главой МИД Азербайджана Э.Мамедъяровым", - сказали в пресс-службе.