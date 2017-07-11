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ТЭК 11.07.2017 12:39

Иран к 2022г планирует добывать 4,8 млн б/с нефти и 1,3 млрд куб м/с газа, рассчитывает на $140 млрд инвестиций

Программа развития нефтегазовой отрасли Ирана до 2022 года предполагает достижение добычи нефти до 4,8 млн баррелей в сутки, газа - 1,3 млрд куб. метров в сутки, сообщил менеджер по согласованию нефтегазовых контрактов, заместитель директора NIOC по развитию и проектированию Реза Деган (Reza Dehghan) на Мировом нефтяном конгрессе.

По его информации, для достижения этой цели потребуются инвестиции в размере $140 млрд, 2/3 из которых будут иностранными.

Суммарные запасы нефти по проектам, планируемым к реализации, составляют 284 млрд баррелей, газа - 60 трлн куб. футов.

По данным вторичных источников, публикуемых ОПЕК, в мае Иран добывал 3,795 млн б/с.

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Тэги: ИРАН, УГЛЕВОДОРОДЫ, ПЛАН, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]