Иран к 2022г планирует добывать 4,8 млн б/с нефти и 1,3 млрд куб м/с газа, рассчитывает на $140 млрд инвестиций

Программа развития нефтегазовой отрасли Ирана до 2022 года предполагает достижение добычи нефти до 4,8 млн баррелей в сутки, газа - 1,3 млрд куб. метров в сутки, сообщил менеджер по согласованию нефтегазовых контрактов, заместитель директора NIOC по развитию и проектированию Реза Деган (Reza Dehghan) на Мировом нефтяном конгрессе.

По его информации, для достижения этой цели потребуются инвестиции в размере $140 млрд, 2/3 из которых будут иностранными.

Суммарные запасы нефти по проектам, планируемым к реализации, составляют 284 млрд баррелей, газа - 60 трлн куб. футов.

По данным вторичных источников, публикуемых ОПЕК, в мае Иран добывал 3,795 млн б/с.