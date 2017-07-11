Азербайджанский DemirBank внешний долг на $105 млн направит в капитал первого уровня

Внешняя задолженность азербайджанского "DemirBank" на сумму $105 млн будет направлена в капитал первого уровня, отмечается в сообщении банка.

"29 июня комплексный план капитализации был предоставлен на рассмотрение регулятора - Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана", - отмечается в сообщении.

В соответствии с планом 11 международных финансовых института увеличат свою долю в капитале банка или станут его акционерами. Это Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), германский DEG (KfW Group), голландская финансовая организация (FMO), швейцарский "responsAbility Investments AG", Фонд международного развития ОПЕК и др.

"План значительного увеличения капитала банка предполагает преобразование общей суммы иностранной задолженности Demirbank ($105 млн) в капитал первого уровня", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, акционеры банка внесли изменения в состав правления банка. В частности, врио предправления банка назначен Огтай Алиев, который заменил на этом посту Фарида Абушова. О.Алиев в течение 25 лет работает в Demirbank, занимал должность заместителя председателя правления и гендиректора банка.

Как сообщалось ранее, чистые убытки DemirBank по итогам 2016 года по МСФО составили 151,096 млн манатов, что в 4,9 раза выше показателя 2015 года. Рост убытков привел к тому, что по итогам 2016 года отрицательное значение капитала DemirBank составило 130,547 млн манатов против положительного значения в 20,281 млн манатов по итогам 2015 года. В результате капитал банка в настоящее время не соответствует минимальным требованиям регулятора (50 млн манатов - ИФ).

При этом банк за счет международных акционеров и иностранных кредиторов намерен увеличить капитал на 184 млн манатов.

DemirBank образован в 1989 году и входит в 15 ведущих банков республики. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (25%), Голландская финансовая компания развития (10%).

А.Азизов