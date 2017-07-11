Азербайджанский DemirBank внешний долг на $105 млн направит в капитал первого уровня

Внешняя задолженность азербайджанского "DemirBank" на сумму $105 млн будет направлена в капитал первого уровня, отмечается в сообщении банка.
"29 июня комплексный план капитализации был предоставлен на рассмотрение регулятора - Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана", - отмечается в сообщении.
В соответствии с планом 11 международных финансовых института увеличат свою долю в капитале банка или станут его акционерами. Это Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), германский DEG (KfW Group), голландская финансовая организация (FMO), швейцарский "responsAbility Investments AG", Фонд международного развития ОПЕК и др.
"План значительного увеличения капитала банка предполагает преобразование общей суммы иностранной задолженности Demirbank ($105 млн) в капитал первого уровня", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого, акционеры банка внесли изменения в состав правления банка. В частности, врио предправления банка назначен Огтай Алиев, который заменил на этом посту Фарида Абушова. О.Алиев в течение 25 лет работает в Demirbank, занимал должность заместителя председателя правления и гендиректора банка.
Как сообщалось ранее, чистые убытки DemirBank по итогам 2016 года по МСФО составили 151,096 млн манатов, что в 4,9 раза выше показателя 2015 года. Рост убытков привел к тому, что по итогам 2016 года отрицательное значение капитала DemirBank составило 130,547 млн манатов против положительного значения в 20,281 млн манатов по итогам 2015 года. В результате капитал банка в настоящее время не соответствует минимальным требованиям регулятора (50 млн манатов - ИФ).
При этом банк за счет международных акционеров и иностранных кредиторов намерен увеличить капитал на 184 млн манатов.
DemirBank образован в 1989 году и входит в 15 ведущих банков республики. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (25%), Голландская финансовая компания развития (10%).
А.Азизов
Алиев поздравил Баттулгу с избранием президентом Монголии
Экс-директор православной гимназии в Якутии арестован по обвинению в педофилии
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут в Брюсселе переговоры по Карабаху
Полиция задержала подозреваемого в краже в Баку сейфа из офиса строительной компании
МЧС Азербайджана эвакуировал 20 человек из общежития в Баку по причине возгорания на линии электропередач
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 43 тыс. манат
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Росавиация зафиксировала в понедельник задержки чартерных рейсов 5 авиакомпаний
Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си
Прокуратура Турции выдала ордеры на арест более 100 технических специалистов, подозреваемых в связях с Гюленом
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»