Полиция задержала подозреваемого в краже в Баку сейфа из офиса строительной компании

Сотрудники Службы безопасный город и Насиминского РУП задержали по подозрению в совершении кражи из офиса одной из строительных компаний ранее судимого Амраха Гулиева, сообщает МВД Азербайджана.

«Ранее судимый житель Сумгайыта А.Гулиев подозревается в краже сейфа, в котором хранились 5,5 тыс. манатов, из офиса одной из строительных компаний, расположенного в 7-м микрорайоне Баку», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев