Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 29° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

ТЭК 11.07.2017 12:54

SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала бурение новой скважины на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в информации на сайте компании.

Бурение скважины №2686 проектной глубиной 1,3 тыс. метров осуществляется с морского основания №1954А.

По прогнозам геологов, ожидаемый суточный дебит данной скважины составит 10 тонн нефти и 1 тыс. кубометров газа.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


Похожие новости


SOCAR ввела в строй новую скважину на мелководье Гюнешли SOCAR планирует к октябрю 2017г ввести в строй две добывающие скважины на Булла-дениз SOCAR начала бурение новой скважины на Западном Абшероне SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях SOCAR ввела в строй новую скважину на месторождении Западный Абшерон SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]