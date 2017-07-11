SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала бурение новой скважины на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в информации на сайте компании.

Бурение скважины №2686 проектной глубиной 1,3 тыс. метров осуществляется с морского основания №1954А.

По прогнозам геологов, ожидаемый суточный дебит данной скважины составит 10 тонн нефти и 1 тыс. кубометров газа.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова