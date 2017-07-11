Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

СНГ 11.07.2017 15:17

Минсельхоз РФ рассчитывает на стабильные цены на зерно, не ждет их снижения

Минсельхоз РФ отмечает, что цены на зерно на российском рынке держатся на стабильных уровнях, и не ждет их понижения.

"Что касается цен на зерно - уборка началась, как вы видите, с опозданием, пока прогноз мы видим в 100 млн тонн. Этого зерна достаточно, цены пока держатся стабильно. Надеюсь, что они все-таки удержатся на этом уровне, понижения не будет", - сказал директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он также отметил, что цены на овощи и картофель выше, чем в прошлом году, что благоприятно сказывается на сельхозпроизводителях.

"По овощам и картофелю цена несколько выше в этом году для сельхозпроизводителей. Сегодня с полей идет и картофель ранний, и ранняя капуста, и ряд других овощей. Цена несколько выше, чем в прошлом году, что радует (сельхозпроизводителей - ИФ). Но не радует, то, что сегодня пик цены на дизтопливо - почти 44 тыс. рублей за тонну, это все съедает", - сказал П.Чекмарев.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что рассчитывает на рост цен на пшеницу до более 10 тыс. рублей за тонну.

"Общемировые цены в долларах тоже растут, а значит мы, очень надеюсь, перевалим за цифру 10 тыс. рублей, а значит, сможем и ситуацию как-то укрепить - и экономическую ситуацию у себя в хозяйствах, и в целом в регионах", - сказал министр.

"Что касается цен на зерно, мы видим, что ситуация на рынке улучшается. Хотя многие эксперты прогнозировали, что цена будет еще падать, этого не случилось, и, к счастью, эти прогнозы не оправдались", - заявлял глава Минсельхоза.

В связи с ростом цен Минсельхоз пока не видит необходимости в зерновых закупочных интервенциях.

"Сейчас цена подросла на зерно, поэтому пока нет такой серьезной необходимости завтра выходить на рынок и скупать (зерно - ИФ) в интервенционный фонд. Ситуация по ценам на зерно более благоприятная, чем были прогнозы месяц-два назад. Поэтому у нас есть такие возможности, но мы не спешим ими пользоваться, этими инструментами", - говорил журналистам А.Ткачев на прошлой неделе.

Ранее он прогнозировал, что зерновые закупочные интервенции могут начаться в августе.

По данным ООО "ПроЗерно" на 7 июля, средняя цена на пшеницу 3-го класса в европейской части России составляла 9,525 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Россия в текущем сельхозгоду экспортирует 37-38 млн тонн зерна - Ткачев Экспортеры зерна возобновили заключение контрактов с Турцией Казахстан в текущем сельхозгоду может вывезти из России 700-800 тыс. тонн зерна - эксперт РФ в 2012 г. снизила сбор зерна на 25%, до 70,4 млн тонн в чистом весе - Росстат России в 2013г. необходимо собрать как минимум 90 млн тонн зерна - Зерновой союз Экспорт российского зерна к 2020 году может возрасти до 40 млн тонн - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]