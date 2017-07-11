Минсельхоз РФ рассчитывает на стабильные цены на зерно, не ждет их снижения

Минсельхоз РФ отмечает, что цены на зерно на российском рынке держатся на стабильных уровнях, и не ждет их понижения.
"Что касается цен на зерно - уборка началась, как вы видите, с опозданием, пока прогноз мы видим в 100 млн тонн. Этого зерна достаточно, цены пока держатся стабильно. Надеюсь, что они все-таки удержатся на этом уровне, понижения не будет", - сказал директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.
Он также отметил, что цены на овощи и картофель выше, чем в прошлом году, что благоприятно сказывается на сельхозпроизводителях.
"По овощам и картофелю цена несколько выше в этом году для сельхозпроизводителей. Сегодня с полей идет и картофель ранний, и ранняя капуста, и ряд других овощей. Цена несколько выше, чем в прошлом году, что радует (сельхозпроизводителей - ИФ). Но не радует, то, что сегодня пик цены на дизтопливо - почти 44 тыс. рублей за тонну, это все съедает", - сказал П.Чекмарев.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что рассчитывает на рост цен на пшеницу до более 10 тыс. рублей за тонну.
"Общемировые цены в долларах тоже растут, а значит мы, очень надеюсь, перевалим за цифру 10 тыс. рублей, а значит, сможем и ситуацию как-то укрепить - и экономическую ситуацию у себя в хозяйствах, и в целом в регионах", - сказал министр.
"Что касается цен на зерно, мы видим, что ситуация на рынке улучшается. Хотя многие эксперты прогнозировали, что цена будет еще падать, этого не случилось, и, к счастью, эти прогнозы не оправдались", - заявлял глава Минсельхоза.
В связи с ростом цен Минсельхоз пока не видит необходимости в зерновых закупочных интервенциях.
"Сейчас цена подросла на зерно, поэтому пока нет такой серьезной необходимости завтра выходить на рынок и скупать (зерно - ИФ) в интервенционный фонд. Ситуация по ценам на зерно более благоприятная, чем были прогнозы месяц-два назад. Поэтому у нас есть такие возможности, но мы не спешим ими пользоваться, этими инструментами", - говорил журналистам А.Ткачев на прошлой неделе.
Ранее он прогнозировал, что зерновые закупочные интервенции могут начаться в августе.
По данным ООО "ПроЗерно" на 7 июля, средняя цена на пшеницу 3-го класса в европейской части России составляла 9,525 тыс. рублей за тонну (с учетом НДС).
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