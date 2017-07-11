Тюменский аэропорт вновь заработал в штатном режиме, нарушенном из-за тумана

Аэропорт "Рощино" в Тюмени во вторник днем возобновил работу после задержки рейсов из-за утреннего тумана.

"Туман рассеялся, все самолеты отправляем и принимаем по расписанию", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель аэропорта.

Утром во вторник с опозданием из "Рощино" вылетели самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар, Екатеринбург, Салехард, Надым, Сочи.

Также из-за тумана задержался прилет в Тюмень рейсов из Челябинска, Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.