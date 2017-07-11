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СНГ 11.07.2017 15:31

Тюменский аэропорт вновь заработал в штатном режиме, нарушенном из-за тумана

Аэропорт "Рощино" в Тюмени во вторник днем возобновил работу после задержки рейсов из-за утреннего тумана.

"Туман рассеялся, все самолеты отправляем и принимаем по расписанию", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель аэропорта.

Утром во вторник с опозданием из "Рощино" вылетели самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар, Екатеринбург, Салехард, Надым, Сочи.

Также из-за тумана задержался прилет в Тюмень рейсов из Челябинска, Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

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Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, АЭРОПОРТ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]