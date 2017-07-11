Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

СНГ 11.07.2017 15:43

В Смольном не подтверждают информацию о массовой гибели тюленей в Финском заливе

Власти Петербурга с начала года не получали обращений по поводу гибели нерп и тюленей в окрестностях города, сообщил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий журналистам во вторник.

"Я бы не сказал, что обращений по поводу рыбы или других животных больше, чем в предыдущие годы. Скорее, их даже меньше. Традиционно горожане обращаются к нам весной, когда сходит лёд, и погибшие рыбы всплывают на поверхность", - отметил он.

По словам И.Серебрицкого, с начала года в комитет не поступало ни одного обращения по поводу гибели нерп и тюленей, хотя горожане весьма бдительны в этом отношении.

"Сказать о том, что ситуация катастрофическая, я не могу", - подчеркнул он.

И.Серебрицкий также уточнил, что, по данным экологов, вода в Неве является "загрязнённой, но не грязной", и ее химический состав "вполне приличный".

Ранее СМИ со ссылкой на Фонд друзей балтийской нерпы сообщили, что в 2017 году в Петербурге резко участились случаи гибели морских животных. В публикациях отмечалось, что гибель животных вызвана плохим качеством воды в Финском заливе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ЭКОЛОГИЯ, ЖИВОТНЫЕ


Похожие новости


В Петербурге сэкономили на ширине "зебр" на дорогах Размыв берегов Финского залива стал самой острой экологической проблемой Петербурга - власти Суд Петербурга смягчил приговор укравшей бриллиант китаянке Стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, сбежала от следствия Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки, выявившей уязвимость безопасности после апрельского теракта Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]