В Смольном не подтверждают информацию о массовой гибели тюленей в Финском заливе

Власти Петербурга с начала года не получали обращений по поводу гибели нерп и тюленей в окрестностях города, сообщил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий журналистам во вторник.
"Я бы не сказал, что обращений по поводу рыбы или других животных больше, чем в предыдущие годы. Скорее, их даже меньше. Традиционно горожане обращаются к нам весной, когда сходит лёд, и погибшие рыбы всплывают на поверхность", - отметил он.
По словам И.Серебрицкого, с начала года в комитет не поступало ни одного обращения по поводу гибели нерп и тюленей, хотя горожане весьма бдительны в этом отношении.
"Сказать о том, что ситуация катастрофическая, я не могу", - подчеркнул он.
И.Серебрицкий также уточнил, что, по данным экологов, вода в Неве является "загрязнённой, но не грязной", и ее химический состав "вполне приличный".
Ранее СМИ со ссылкой на Фонд друзей балтийской нерпы сообщили, что в 2017 году в Петербурге резко участились случаи гибели морских животных. В публикациях отмечалось, что гибель животных вызвана плохим качеством воды в Финском заливе.
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