Есть высокая вероятность, что лидер террористической группировки ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен именно в результате российского авиаудара в Сирии, сообщил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.
"Мы понимаем, что эта информация нуждается во всесторонней проверке. Но это может быть действительно так, с учетом сообщений, что террористы собрались выбирать преемника", - сказал А.Красов.
Он напомнил, что в середине июня Минобороны РФ сообщило о российском авиаударе в Сирии, в результате которого, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.
Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в мае в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.
"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили 16 июня в Минобороны РФ.
Во вторник появилась информация о том, что ИГ признала гибель своего главаря.
Соответствующее короткое заявление было сделано во вторник в иракском городе Талль-Афаре, сообщили иракские СМИ со ссылкой на независимый телеканал "Сумария Ньюс".
Согласно СМИ, ИГИЛ не сообщила детали гибели своего главаря, отметив лишь, что в скором времени будет назначен его преемник.
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