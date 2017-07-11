Есть высокая вероятность, что лидер террористической группировки ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен именно в результате российского авиаудара в Сирии, сообщил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

"Мы понимаем, что эта информация нуждается во всесторонней проверке. Но это может быть действительно так, с учетом сообщений, что террористы собрались выбирать преемника", - сказал А.Красов.

Он напомнил, что в середине июня Минобороны РФ сообщило о российском авиаударе в Сирии, в результате которого, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГ и 300 боевиков.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в мае в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили 16 июня в Минобороны РФ.

Во вторник появилась информация о том, что ИГ признала гибель своего главаря.

Соответствующее короткое заявление было сделано во вторник в иракском городе Талль-Афаре, сообщили иракские СМИ со ссылкой на независимый телеканал "Сумария Ньюс".

Согласно СМИ, ИГИЛ не сообщила детали гибели своего главаря, отметив лишь, что в скором времени будет назначен его преемник.