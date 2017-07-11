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СНГ 11.07.2017 16:27

Путин вновь приехал на Валаам

Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в Валаамский монастырь.

Как и год назад, он побывал на Валааме в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

У храма президента встречал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ранее прибыл на Валаам и отслужил здесь торжественную литургию.

В.Путин приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери, а затем пообщался с предстоятелем РПЦ. Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия).

Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Hовгорода вместе с первыми православными миссионерами.

Монастырь на Валааме был основан в XIV веке. В начале XVII века обитель разорили шведы, и она более ста лет находилась в полном запустении. Святые мощи преподобных Сергия и Германа уцелели благодаря тому, что были скрыты монахами глубоко под землей. В 1715 году последовал указ Петра I о возрождении монастыря. В 1754 году обитель полностью сгорела в результате пожара, и ее начали заново обустраивать. В 1819 году монастырь посетил Александр I, в 1858 году - Александр II с семьей.

1917 по 1940 годы Валаам территориально принадлежал Финляндии.

В 1939 году во время войны с Финляндией монастырь подвергся разрушению в результате бомбардировок. 19 марта 1940 года Валаамский архипелаг был передан советским войскам. Здесь была организована школа боцманов. Монастырская братия эвакуировалась в Финляндию.

После тяжелых боев в сентябре 1941 года острова были сданы финнам и освобождены советскими войсками лишь в 1944 году.

Hовое возрождение монастыря началось в 1989 году, когда сюда прибыли первые шесть иноков. В 1990 году обители был дарован статус ставропигиальной.

Сейчас Валаамский монастырь насчитывает более 200 насельников.

Обитель содержит довольно обширное хозяйство: свой флот, гараж, ферму, конюшню, кузницу, мастерские, сады, где произрастает около 60 сортов яблонь. Есть пекарня, мини-завод по переработке молочного сырья. Оказывается посильная помощь местному населению.

Валаамский монастырь сейчас остается ни только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

В.Путин регулярно посещает Валаам. Ровно год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВАЛААМ


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