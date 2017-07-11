Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

Дальнее зарубежье 11.07.2017 16:41

Мятежники утверждают, что сбили самолет ВВС Сирии близ зоны прекращения огня

Действующие на юге Сирии мятежники заявили во вторник, что сбили сирийский военный самолет, сообщают западные СМИ.

Они приводят слова представителя одной из оппозиционных группировок, утверждающего, что "самолет был сбит и рухнул на подконтрольной Дамаску территории. Данных о пилоте у нас нет".

Некоторые СМИ сообщают, что самолет, вероятно, был сбит огнем зенитного орудия или пулемета. Это произошло вдали от крупных населенных пунктов.

В сообщениях отмечается, что инцидент произошел близ провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, участвующей в прекращении огня, выработанном недавно при участи США, РФ и Иордании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, САМОЛЕТ, МЯТЕЖНИКИ


Похожие новости


Одного из пилотов сбитого Турцией Су-24 подобрала сирийская армия - посол РФ во Франции Турецкие ВВС сбили истребитель из-за нарушения им воздушного пространства - СМИ Борт МЧС РФ привез из Сирии в Москву 80 граждан РФ и стран СНГ США в ходе авиаударов в Сирии впервые применили в боевых условиях новейший самолет Ф-22 - СМИ Россия завершит поставку сирийским ВВС 36 учебно-боевых самолетов Як-130 в 2016 году - газета Сирийские мятежники утверждают, что сбили самолет с оружием из Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]