Мятежники утверждают, что сбили самолет ВВС Сирии близ зоны прекращения огня

Действующие на юге Сирии мятежники заявили во вторник, что сбили сирийский военный самолет, сообщают западные СМИ.

Они приводят слова представителя одной из оппозиционных группировок, утверждающего, что "самолет был сбит и рухнул на подконтрольной Дамаску территории. Данных о пилоте у нас нет".

Некоторые СМИ сообщают, что самолет, вероятно, был сбит огнем зенитного орудия или пулемета. Это произошло вдали от крупных населенных пунктов.

В сообщениях отмечается, что инцидент произошел близ провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, участвующей в прекращении огня, выработанном недавно при участи США, РФ и Иордании.