Мятежники утверждают, что сбили самолет ВВС Сирии близ зоны прекращения огня

Действующие на юге Сирии мятежники заявили во вторник, что сбили сирийский военный самолет, сообщают западные СМИ.
Они приводят слова представителя одной из оппозиционных группировок, утверждающего, что "самолет был сбит и рухнул на подконтрольной Дамаску территории. Данных о пилоте у нас нет".
Некоторые СМИ сообщают, что самолет, вероятно, был сбит огнем зенитного орудия или пулемета. Это произошло вдали от крупных населенных пунктов.
В сообщениях отмечается, что инцидент произошел близ провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, участвующей в прекращении огня, выработанном недавно при участи США, РФ и Иордании.
Президент Азербайджана назначил судей Верховного и Апелляционных судов
Алиев отправил в запас генерал-майора госпогранслжубы, наградив его орденом «За службу Родине»
Азербайджан инициировал создание группы поддержки Шелкового пути в ПА ОБСЕ
Старейший банк Азербайджана увеличил в I полугодии 2017г активы на 3%, чистая прибыль превысила 40 млн манатов
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $305
Около 40 нарушителей госграницы задержано в июне в Азербайджане - ГПС
Исследователи установили: если ежедневно пить кофе, можно прожить дольше
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»