Около 40 нарушителей госграницы задержано в июне в Азербайджане - ГПС

Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана в июне 2017 года задержаны 39 нарушителя госграницы, сообщает пресс-служба Службы.

"22 из них являются гражданами Азербайджана, пять – Узбекистана, по два – Ирана, Таджикистана и Бангладеш, по одному – Грузии, Украины, Турции, Пакистана, Казахстана и Конго", - отмечает ГПС.

В течение месяца зафиксировано 1,151 тыс. факта нарушения пограничного режима, в связи с чем задержано 1,522 тыс. человека.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в июне задержали 398 объявленных ранее в розыск граждан и передали их соответствующим органам.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли у наркокурьеров в общей сложности 95,741 кг наркотических средств.

Сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана в июне в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли контрабандных товаров на общую сумму 4 млн 579,256 тыс. манатов.

А.Азизов