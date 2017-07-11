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Происшествия 11.07.2017 15:02

Около 40 нарушителей госграницы задержано в июне в Азербайджане - ГПС

Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана в июне 2017 года задержаны 39 нарушителя госграницы, сообщает пресс-служба Службы.

"22 из них являются гражданами Азербайджана, пять – Узбекистана, по два – Ирана, Таджикистана и Бангладеш, по одному – Грузии, Украины, Турции, Пакистана, Казахстана и Конго", - отмечает ГПС.

В течение месяца зафиксировано 1,151 тыс. факта нарушения пограничного режима, в связи с чем задержано 1,522 тыс. человека.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в июне задержали 398 объявленных ранее в розыск граждан и передали их соответствующим органам.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли у наркокурьеров в общей сложности 95,741 кг наркотических средств.

Сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана в июне в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли контрабандных товаров на общую сумму 4 млн 579,256 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]