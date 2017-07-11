Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

Дальнее зарубежье 11.07.2017 16:55

Лавров дает положительную оценку освобождению Мосула

В Москве позитивно оценивают освобождение иракского Мосула от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы конечно рады тому, что ИГИЛ нанесено поражение", - сказал он журналистам в кулуарах неформальной министерской встречи ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

Тем не менее, министр напомнил о критике, которая звучала со стороны Запада в связи с операцией по освобождению от террористов Восточного Алеппо.

В частности, он отметил, что "Восточный Алеппо был освобожден с гораздо меньшими потерями для гражданской инфраструктуры".

"Наверное, цена, которую придется заплатить за победу над терроризмом, в любом случаем будет высокой. Но в данном случае не надо рядиться в тогу праведников и не видеть в собственном глазу бревно", - сказал С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, МОСУЛ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Лавров прибыл в Австрию на министерскую встречу ОБСЕ В МИД РФ подтвердили планирующуюся встречу Лаврова и Тиллерсона в Гамбурге Лавров отмечает важность участия ЛАГ в урегулировании ближневосточных конфликтов Лавров в четверг проведет переговоры с французским коллегой в Париже Телефонные контакты Путина и Трампа свидетельствует об их желании преодолеть проблемы в отношениях РФ-США - Лавров Лавров узнал о "плане Тиллерсона" из СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]