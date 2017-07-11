Лавров дает положительную оценку освобождению Мосула

В Москве позитивно оценивают освобождение иракского Мосула от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы конечно рады тому, что ИГИЛ нанесено поражение", - сказал он журналистам в кулуарах неформальной министерской встречи ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.

Тем не менее, министр напомнил о критике, которая звучала со стороны Запада в связи с операцией по освобождению от террористов Восточного Алеппо.

В частности, он отметил, что "Восточный Алеппо был освобожден с гораздо меньшими потерями для гражданской инфраструктуры".

"Наверное, цена, которую придется заплатить за победу над терроризмом, в любом случаем будет высокой. Но в данном случае не надо рядиться в тогу праведников и не видеть в собственном глазу бревно", - сказал С.Лавров.