Лавров дает положительную оценку освобождению Мосула

В Москве позитивно оценивают освобождение иракского Мосула от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы конечно рады тому, что ИГИЛ нанесено поражение", - сказал он журналистам в кулуарах неформальной министерской встречи ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.
Тем не менее, министр напомнил о критике, которая звучала со стороны Запада в связи с операцией по освобождению от террористов Восточного Алеппо.
В частности, он отметил, что "Восточный Алеппо был освобожден с гораздо меньшими потерями для гражданской инфраструктуры".
"Наверное, цена, которую придется заплатить за победу над терроризмом, в любом случаем будет высокой. Но в данном случае не надо рядиться в тогу праведников и не видеть в собственном глазу бревно", - сказал С.Лавров.
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