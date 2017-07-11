Девять чешских туристов из-за наводнения застряли в горном ущелье в Грузии

Группа чешских туристов из девяти человек, застрявшая в окрестностях высокогорного грузинского села Шатили, расположенного в граничащем с Россией регионе Хевсуретия, просит о помощи, сообщает во вторник телекомпания "Имеди" ("Надежда").
По информации телеканала, об этом сообщила владелица одной из семейных гостиниц в Шатили Тамуна Чинчараули, с которой удалось связаться членам группы.
По ее словам, туристы из Чехии, оказавшиеся в глубоком ущелье у устья реки Шатилисцкали в верховьях Аргуна, не могут вернуться назад из-за наводнения, которое смыло дорогу.
Она же сообщила, что туристы связались и с чешским посольством в Тбилиси с просьбой прислать за ними вертолет, поскольку не могут продолжить путь пешком, но получили отказ.
В департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии подтвердили, что дорога в Шатили из-за наводнения и селевого потока закрыта, при этом отметили, что там уже начаты очистительные работы.
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