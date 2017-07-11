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Регион 11.07.2017 17:09

Девять чешских туристов из-за наводнения застряли в горном ущелье в Грузии

Группа чешских туристов из девяти человек, застрявшая в окрестностях высокогорного грузинского села Шатили, расположенного в граничащем с Россией регионе Хевсуретия, просит о помощи, сообщает во вторник телекомпания "Имеди" ("Надежда").

По информации телеканала, об этом сообщила владелица одной из семейных гостиниц в Шатили Тамуна Чинчараули, с которой удалось связаться членам группы.

По ее словам, туристы из Чехии, оказавшиеся в глубоком ущелье у устья реки Шатилисцкали в верховьях Аргуна, не могут вернуться назад из-за наводнения, которое смыло дорогу.

Она же сообщила, что туристы связались и с чешским посольством в Тбилиси с просьбой прислать за ними вертолет, поскольку не могут продолжить путь пешком, но получили отказ.

В департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии подтвердили, что дорога в Шатили из-за наводнения и селевого потока закрыта, при этом отметили, что там уже начаты очистительные работы.

В последние дни сильные проливные дожди в Грузии, вызвавшие во многих местах наводнения и оползневые

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГОРЫ, ТУРИСТЫ, ПРОБЛЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]