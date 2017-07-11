НФПП готов кредитовать строительство отеля в Исмаиллинском районе

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Исмаиллинском районе, отмечается в объявлении фонда.

В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов создания: животноводческих и пчеловодческих хозяйств; хозяйств интенсивного садоводства и овощеводства; предприятия по производству сыра и строительство отеля.

"Предприниматели, действующие в Исмаиллинском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта", - отмечается в объявлении.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов