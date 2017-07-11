Wataniya Airways с 12 июля начнет выполнение полетов по маршруту Кувейт–Баку

Авиакомпания "Wataniya Airways", один из трех национальных перевозчиков Кувейта, с 12 июля начнет выполнение полетов по маршруту Кувейт –Баку, сообщается на сайте компании.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам воздушными судами A320-200.

По средам самолет будет вылетать из аэропорта Кувейт в 12.40 по местному времени и прибывать в Международный аэропорт им. Г.Алиева – в 15.40 (местное время). Стоимость билета в один конец начинается от 72 тыс. кувейтских динаров ($237,49).

По субботам вылет из аэропорта Кувейт будет осуществляться в 10.30, прибытие в аэропорт Баку – 13.30. Стоимость билета в один конец начинается от 74 тыс. кувейтских динаров ($244,09).

Н.Аббасова