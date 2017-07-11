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Транспорт и связь 11.07.2017 15:41

Wataniya Airways с 12 июля начнет выполнение полетов по маршруту Кувейт–Баку

Авиакомпания "Wataniya Airways", один из трех национальных перевозчиков Кувейта, с 12 июля начнет выполнение полетов по маршруту Кувейт –Баку, сообщается на сайте компании.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам воздушными судами A320-200.

По средам самолет будет вылетать из аэропорта Кувейт в 12.40 по местному времени и прибывать в Международный аэропорт им. Г.Алиева – в 15.40 (местное время). Стоимость билета в один конец начинается от 72 тыс. кувейтских динаров ($237,49).

По субботам вылет из аэропорта Кувейт будет осуществляться в 10.30, прибытие в аэропорт Баку – 13.30. Стоимость билета в один конец начинается от 74 тыс. кувейтских динаров ($244,09).

Н.Аббасова

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Тэги: КУВЕЙТ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]