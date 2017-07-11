С 19 июня более тысячи террористов ликвидированы в районе Старого города Мосула

Более 1 тыс. боевиков террористической группировки "Исламское государство" были уничтожены с начала заключительного этапа наступления на Мосул, начавшегося 19 июня, сообщило во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на командующего федеральной полицией Ирака Раида Джаудата.

По его словам, сейчас вооруженные силы продолжают зачищать город, избавляя его от остатков взрывчатки и эвакуируя семьи из опасных зон.

Ранее на этой неделе премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о "тотальной победе" над ИГ в Мосуле.