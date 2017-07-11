Пешеходные переходы в Петербурге стали уже, на дорогу наносят меньше разметки из-за экономии.
"В 2017 году продолжилась работа по экономии объемов нанесения разметки применительно к пешеходным переходам. Эта вынужденная мера связана в первую очередь с недостаточным финансированием работ по нанесению дорожной разметки и применяется на неинтенсивных пешеходных переходах", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД).
При этом у станций метро, торгово-развлекательных центров, заверили в дирекции, "в большей массе по-прежнему остались шестиметровые пешеходные переходы".
"Как уменьшение размечаемой поверхности пешеходных переходов, так и уменьшение ширины продольных линий разметки экономит 30% объемов работ, что позволяет Дирекции выполнить работы на большем количестве улиц. Данная работа, безусловно, ведет к оптимизации расходования бюджетных средств в городе, однако влияние подобных мероприятий в части обеспечения безопасности дорожного движения предстоит оценить по результатам эксплуатации данной разметки", - подчеркнули в дирекции.
Как передали корреспонденты "Интерфакса", после обновления дорожной разметки в разных районах города вместо двух разделенных рядов "зебры" наблюдается один широкий.
При этом общая площадь перехода сократилась. Во многих местах это особенно отчетливо видно, поскольку сохранились следы прежней разметки.
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