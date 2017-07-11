Потомки Миклухо-Маклая повторят его экспедицию в Папуа - Новую Гвинею

Первая российская научно-исследовательская экспедиция в Папуа - Новую Гвинею в рамках проекта "Миклухо-Маклай XXI век" стартует в сентябре 2017 года.

Комплексную научную экспедицию команды ученых, путешественников и кинодокументалистов возглавит потомок великого исследователя и его полный тёзка Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

"Николай Николаевич Миклухо-Маклай первый выдвинул теорию о равенстве рас. Его работы повлияли на мировоззрение следующих поколений, ведь все мы знаем, что люди от природы равны. Но не все помним, что именно наш соотечественник это доказал. В 1996 году, в 150-летний юбилей со дня рождения, решением ЮНЕСКО мой прапрадед был назван гражданином мира", - сказал журналистам потомок ученого, комментируя готовящийся к старту проект.

Впервые в новейшей российской истории экспедиция посетит легендарный "Берег Маклая" с целью изучения племен, сохранивших традиции и не поменявших уклад жизни. Аборигены, которых они посетят, как и 150 лет назад проживают в этом удаленном и мало исследованном уголке планеты.

Экспедиция пройдет по маршруту: северо-восточное побережье Папуа - Новой Гвинеи - Австралия, Сидней. Продолжительность экспедиции - около месяца.

Папуасы, проживающие на "Берегу Маклая", до сих пор хранят легенды о великом путешественнике, и передают их из уст уста, соблюдая своеобразное авторское право. Эта удивительная традиция позволила им в мельчайших подробностях хранить предание уже почти 150 лет даже при отсутствии письменности.

По итогу экспедиции планируется создать авторский документальный фильм о современном "Береге Маклая" с использованием исторических материалов первой русской экспедиции 1871 года, советской экспедиции 1970-х годов. Также будет издан сборник легенд папуасов о Маклае, пройдут фотовыставки по следам экспедиции.

Организатором экспедиции выступила НКО "Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая". Экспедиция пройдет при научной и информационной поддержке Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Русского географического общества, Кунсткамеры, исторического факультета и музея антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Музея этнографии России.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888) - русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренной население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая. Причем известно, что у новогвинейцев возник миф о том, будто Н.Н.Миклухо-Маклай прибыл к ним с Луны, его так и называли - "каарам тамо", что означает "лунный человек". День рождения Н.Н.Миклухо-Маклая неофициально отмечается как профессиональный праздник этнографов.

Его праправнук и тезка Николай Николаевич Миклухо-Маклай возглавляет "Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая". По образованию он является экономистом телекоммуникаций, некоторое время занимался бизнесом, много путешествовал.