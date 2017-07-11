Нефть дешевеет на данных о росте добычи в Саудовской Аравии, Brent торгуется у $46,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно опускаются во вторник на сигналах, что нефтедобыча в Саудовской Аравии в июне превысила квоту, установленную соглашением ОПЕК+.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 уменьшилась на $0,47 (1%) - до $46,41 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к указанному времени на $0,45 (1,01%) - до $43,95 за баррель.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, Саудовская Аравия в июне повысила добычу на 190 тыс. баррелей в сутки, до 10,07 млн б/с вместо положенных 10,058 б/с.
"Это нельзя назвать хорошей новостью, однако до этого страна сократила добычу сильнее, чем было нужно, - говорит стратег ING Groep Уоррен Паттерсон. - Средний уровень добычи за последнее время все равно ниже установленного уровня".
Также рынок ждет данных о добыче и запасах топлива в США. По прогнозам экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,85 млн баррелей. Минэнерго обнародует официальные данные в среду в 18:30, а Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, опубликует свой отчет в ночь со вторника на среду.
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