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ТЭК 11.07.2017 16:32

Нефть дешевеет на данных о росте добычи в Саудовской Аравии, Brent торгуется у $46,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно опускаются во вторник на сигналах, что нефтедобыча в Саудовской Аравии в июне превысила квоту, установленную соглашением ОПЕК+.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 уменьшилась на $0,47 (1%) - до $46,41 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к указанному времени на $0,45 (1,01%) - до $43,95 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, Саудовская Аравия в июне повысила добычу на 190 тыс. баррелей в сутки, до 10,07 млн б/с вместо положенных 10,058 б/с.

"Это нельзя назвать хорошей новостью, однако до этого страна сократила добычу сильнее, чем было нужно, - говорит стратег ING Groep Уоррен Паттерсон. - Средний уровень добычи за последнее время все равно ниже установленного уровня".

Также рынок ждет данных о добыче и запасах топлива в США. По прогнозам экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,85 млн баррелей. Минэнерго обнародует официальные данные в среду в 18:30, а Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, опубликует свой отчет в ночь со вторника на среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]