Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу осенью посетит регион

Специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по странам Южного Кавказа Кристиан Вигенин прибудет в сентябре с визитом в регион, заявила вице-спикер Милли Меджлиса (парламента), руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

«Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин в сентябре совершит визит в Азербайджан, Армению и Грузию», - сказала Б.Мурадова на брифинге во вторник по итогам прошедшей в Минске ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

По ее словам, К.Вигенин в рамках сессии ПА ОБСЕ в Минске провел встречи с делегациями Азербайджана, Грузии и Армении.

Р.Бабаев