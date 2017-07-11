Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

Внешняя политика 11.07.2017 16:39

Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу осенью посетит регион

Специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по странам Южного Кавказа Кристиан Вигенин прибудет в сентябре с визитом в регион, заявила вице-спикер Милли Меджлиса (парламента), руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

«Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин в сентябре совершит визит в Азербайджан, Армению и Грузию», - сказала Б.Мурадова на брифинге во вторник по итогам прошедшей в Минске ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

По ее словам, К.Вигенин в рамках сессии ПА ОБСЕ в Минске провел встречи с делегациями Азербайджана, Грузии и Армении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПА/ОБСЕ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]