В рамках дела, связанного с махинациями с данными о вредных выбросах автоконцерном Volkswagen (VW), германские следователи начали расследование и в отношении его дочерней компании Porsche.

Прокуратура Штутгарта сообщила, что следственные действия ведутся в отношении сотрудника Porsche, имя которого не называется. Кроме того, изучается деятельность еще одной "дочки" Volkswagen - в США.

Предварительно предполагается, что в Porsche также могли манипулировать данными по обработке выхлопных газов, а также заниматься недобросовестной рекламой. Дополнительных сведений в прокуратуре не предоставили, сообщает Deutsche Welle.

Представители Porsche заявили, что сделают все возможное, чтобы дело было расследовано максимально быстро и в полной мере. "Мы находимся в контакте со следствием и всячески поддерживаем расследование", - говорится в заявлении автопроизводителя.

Porsche не производит дизельные двигатели самостоятельно, а покупает их у компании Audi, которая также является "дочкой" VW. Доля дизельных машин в общем объеме продаж Porsche на всех рынках, по словам представителя компании, не превышает 16%, в Германии - 36%.

На прошлой неделе прокуратура в Мюнхене задержала одного из бывших менеджеров Audi. Ему предъявлен ряд обвинений в связи с мошенничеством и недостоверной рекламой. 22 июня стало известно, что пятеро бывших менеджеров VW объявлены в розыск в США.