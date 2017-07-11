В рамках дела, связанного с махинациями с данными о вредных выбросах автоконцерном Volkswagen (VW), германские следователи начали расследование и в отношении его дочерней компании Porsche.
Прокуратура Штутгарта сообщила, что следственные действия ведутся в отношении сотрудника Porsche, имя которого не называется. Кроме того, изучается деятельность еще одной "дочки" Volkswagen - в США.
Предварительно предполагается, что в Porsche также могли манипулировать данными по обработке выхлопных газов, а также заниматься недобросовестной рекламой. Дополнительных сведений в прокуратуре не предоставили, сообщает Deutsche Welle.
Представители Porsche заявили, что сделают все возможное, чтобы дело было расследовано максимально быстро и в полной мере. "Мы находимся в контакте со следствием и всячески поддерживаем расследование", - говорится в заявлении автопроизводителя.
Porsche не производит дизельные двигатели самостоятельно, а покупает их у компании Audi, которая также является "дочкой" VW. Доля дизельных машин в общем объеме продаж Porsche на всех рынках, по словам представителя компании, не превышает 16%, в Германии - 36%.
На прошлой неделе прокуратура в Мюнхене задержала одного из бывших менеджеров Audi. Ему предъявлен ряд обвинений в связи с мошенничеством и недостоверной рекламой. 22 июня стало известно, что пятеро бывших менеджеров VW объявлены в розыск в США.
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