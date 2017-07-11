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Дальнее зарубежье 11.07.2017 18:17

Более 10 тыс. полицейских обеспечат безопасность в Париже в День взятия Бастилии

Около 11 тыс. полицейских и жандармов будут следить за безопасностью в Париже 14 июля, в День взятия Бастилии, сообщают во вторник французские СМИ.

Кроме того, для обеспечения безопасности будет задействован беспилотный летательный аппарат Reaper.

По случаю национального праздника в центре французской столицы в пятницу пройдет традиционный военный парад, на котором вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном будут присутствовать другие мировые лидеры. Ожидается, что за парадом будут наблюдать президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель.

Вечером в праздничный день на Марсовом поле перед Эйфелевой башней пройдет концерт, а затем будет запущен фейерверк.

14 июля во Франции отмечается национальный праздник, который связан с Великой французской революцией, а именно с днем взятия парижской крепости Бастилия в 1789 году. Постановление о празднике было принято 6 июля 1880 года.

СМИ напоминают, что во Франции до сих пор действует режим ЧП, который был введен после серии терактов в ноябре 2015 года и несколько раз продлевался.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАЗДНИК, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]