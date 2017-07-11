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Внешняя политика 11.07.2017 17:04

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Баку на следующей неделе – диписточник

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлута Чавушоглу состоится на следующей неделе в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Встреча министров запланирована на 18-19 июля. На данный момент согласуется программа и повестка встречи», - отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы регионального двустороннего и многостороннего сотрудничества и рассмотрят реализуемые в регионе транспортные и энергетические проекты.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]