В ПА ОБСЕ осудили убийство двухлетней девочки в результате обстрела армянских военных – вице-спикер парламента Азербайджана

В Парламентской Ассамблее ОБСЕ выступили с резким осуждением убийства двухлетней азербайджанской девочки Захры Гулиевой со стороны Вооруженных сил Армении, заявила вице-спикер Милли Меджлиса (парламент), руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

«На ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с глубоким сожалением восприняли информацию о гибели двухлетней азербайджанской девочки Захры Гулиевой и ее бабушки в результате провокации со стороны Вооруженных сил Армении. Их горькая судьба глубоко взволновала парламентариев», - заявила Б.Мурадова во вторник на брифинге по итогам прошедшей в Минске ежегодной сессии ПА ОБСЕ.

По ее словам, многие европейские коллеги выражали членам азербайджанской делегации соболезнования в связи с трагической гибелью 2-летней девочки.

«В своих выступлениях участники сессии открыто осуждали гибель азербайджанской девочки и требовали прекратить убийства гражданских лиц в конфликтных зонах. В свете произошедшей трагедии подчеркивалась необходимость урегулированию конфликтов, в том числе и армяно-азербайджанского», - подчеркнула Б.Мурадова.

В целом, она назвала прошедшую в Минске сессию ПА ОБСЕ успешной для азербайджанской делегации.

Б.Мурадова подчеркнула, что представители ПА ОБСЕ в последнее время стали более внимательно подходить к принятию решений по тем или иным вопросам.

«В последнее время депутаты ПА ОБСЕ больше не голосуют за принятие несправедливых документов. Это, в свою очередь, способствует усилению позиции Азербайджана по многим вопросам, в том числе по армяно-азербайджанскому конфликту», - отметила вице-спикер.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Р.Бабаев