Дипломаты России и Ирана заявили о важности сохранения договоренностей по ядерной программе Тегерана

Высокопоставленные дипломаты России и Ирана во вторник на консультациях в Тегеране обсудили положение дел с реализацией договоренностей вокруг иранской ядерной программы.

В консультациях участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместители министра иностранных дел Ирана А.Аракчи и М.Тахт-Раванчи, сообщил МИД РФ.

"Проведен обстоятельный анализ состояния дел с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также обмен мнениями по проблемам международной безопасности, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

"С российской стороны было подчеркнуто строгое соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД, что регулярно подтверждается МАГАТЭ. Россия и Иран акцентировали важность сохранения договоренности и отметили эффективность данного механизма с точки зрения обеспечения международной и региональной безопасности, а также режима ядерного нераспространения", - отмечается в сообщении МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что залогом устойчивой и успешной реализации СВПД на долгосрочную перспективу является выполнение своих обязательств всеми его участниками и вовлеченными сторонами", - говорится в сообщении.