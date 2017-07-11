Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.40 Brent   46.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 29° 13 Июл 21° 28° 14 Июл 22° 30°

Регион 11.07.2017 18:43

Дипломаты России и Ирана заявили о важности сохранения договоренностей по ядерной программе Тегерана

Высокопоставленные дипломаты России и Ирана во вторник на консультациях в Тегеране обсудили положение дел с реализацией договоренностей вокруг иранской ядерной программы.

В консультациях участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместители министра иностранных дел Ирана А.Аракчи и М.Тахт-Раванчи, сообщил МИД РФ.

"Проведен обстоятельный анализ состояния дел с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также обмен мнениями по проблемам международной безопасности, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

"С российской стороны было подчеркнуто строгое соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД, что регулярно подтверждается МАГАТЭ. Россия и Иран акцентировали важность сохранения договоренности и отметили эффективность данного механизма с точки зрения обеспечения международной и региональной безопасности, а также режима ядерного нераспространения", - отмечается в сообщении МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что залогом устойчивой и успешной реализации СВПД на долгосрочную перспективу является выполнение своих обязательств всеми его участниками и вовлеченными сторонами", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


РФ начала поставки баранины в Иран Тегеран и Москва должны сотрудничать ради предотвращения интервенции США в Сирии Тегеран намерен принять в этом году встречу лидеров Ирана, России и Азербайджана - посол Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном Президент Ирана поздравил российские власти с Днем России Альянс Ирана, России, Сирии, Ирака и "Хезболлы" не является временным, заявляют в Тегеране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]