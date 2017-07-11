Курс манат/доллар на 12 июля - 1,702 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 июля установил на уровне 1,702 манат/$1 (11 июля - $1,7022 манат), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова