Азербайджан инициировал создание группы поддержки Шелкового пути в ПА ОБСЕ

Группа поддержки проекта Новый Шелковый Путь ("Один пояс и один путь") создана в Парламентской Ассамблее ОБСЕ по инициативе Азербайджана, заявила вице-спикер Милли Меджлиса (парламент), руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.
«Член азербайджанской делегации, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев выступил с инициативой создания в организации группы поддержки Шелкового пути. Это предложение было положительно встречено со стороны членов ПА, и такая группа была учреждена», - сказала Б.Мурадова во вторник на брифинге по итогам прошедшей в Минске ежегодной сессии ПА ОБСЕ.
«Эта инициатива была поддержана представителями делегаций 17 стран», - сказал, в свою очередь, вице-президент ПА ОБСЕ А.Гулиев.
Созданная группа будет играть роль платформы для взаимовыгодных экономических и торговых проектов. Перед ней ставится задача способствовать развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.
По его словам, учреждение группы поддержки Шелкового пути и включение в итоговую декларацию ежегодной сессии ПА ОБСЕ предложенных азербайджанской делегацией пунктов, касающихся урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, говорит о том, что представители международных организаций считаются с позицией Баку по тем или иным вопросам.
Также на сессии ПА ОБСЕ единогласно была принята подготовленная членом азербайджанской делегации Таиром Миркишили резолюция по развитию мультикультурализма.
Р.Бабаев
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