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Внутренняя политика 11.07.2017 18:31

Президент Азербайджана назначил судей Верховного и Апелляционных судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил судей Верховного суда и Апелляционных судов ряда городов, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев, в частности, назначил председателей коллегий Верховного суда: гражданской - Шалалу Мамедову, военной – Азиза Сеидова.

Кроме того, президент назначил председателей Апелляционных судов Гянджи, Сумгайыта, Ширвана и Шеки – Тапдыга Мухмудова, Саадат Бекташи, Рашадата Агаева и Мубариза Акберова соответственно.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СУДЬИ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]