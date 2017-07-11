Президент Азербайджана назначил судей Верховного и Апелляционных судов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил судей Верховного суда и Апелляционных судов ряда городов, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев, в частности, назначил председателей коллегий Верховного суда: гражданской - Шалалу Мамедову, военной – Азиза Сеидова.
Кроме того, президент назначил председателей Апелляционных судов Гянджи, Сумгайыта, Ширвана и Шеки – Тапдыга Мухмудова, Саадат Бекташи, Рашадата Агаева и Мубариза Акберова соответственно.
Ф.Исазаде
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