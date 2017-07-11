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Внутренняя политика 11.07.2017 18:46

Президент Алиев отстранил от должности замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву по вопросам призыва на действительную воинскую службу генерал-майора Новрузали Оруджева, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Н.Оруджев также занимал пост начальника Главного управления по призыву на действительную воинскую службу.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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