Президент Алиев отстранил от должности замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву по вопросам призыва на действительную воинскую службу генерал-майора Новрузали Оруджева, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Н.Оруджев также занимал пост начальника Главного управления по призыву на действительную воинскую службу.

Ф.Исазаде