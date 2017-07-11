Президент Алиев отстранил от должности замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву по вопросам призыва на действительную воинскую службу генерал-майора Новрузали Оруджева, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.
Н.Оруджев также занимал пост начальника Главного управления по призыву на действительную воинскую службу.
Ф.Исазаде
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