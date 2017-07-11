Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 28° 14 Июл 22° 29° 15 Июл 23° 31°

Внутренняя политика 11.07.2017 19:25

Президент Азербайджана подписал указ об учреждении 100-летней юбилейной медали национальной армии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об учреждении юбилейной медали, посвященной 100-летию азербайджанской армии (1918-2018), сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, полномочиями награждения данной медалью наделен министр обороны Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ, МЕДАЛЬ


Похожие новости


Порошенко заявляет о прекращении мобилизации в украинскую армию ВС Азербайджана могут поразить любую цель на оккупированных территориях - президент Киргизский президент призвал военных быть готовыми противостоять любым "темным силам" Военные возможности предопределили успех Азербайджана в апрельских боестолкновениях в Карабахе, президент Алиев Президент Литвы выступает за введение в стране срочной службы в армии на постоянной основе Президенту Азербайджана показали обломки уничтоженного армянского беспилотника

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]