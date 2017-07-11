Глава Минобороны Азербайджана соболезнует американскому коллеге в связи с гибелью военнослужащих США в авиакатастрофе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису в связи с гибелью военнослужащих в результате авиакатастрофы в округе Лефлор штата Миссисипи, сообщает пресс-служба оборонного азербайджанского ведомства.

«Глубоко потрясены известием о гибели многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, произошедшей в округе Лефлор штата Миссисипи»,- говорится в послании З.Гасанова.

Министр выразил соболезнование Д.Мэттису, семьям и близким погибших военнослужащих.

Как сообщалось ранее, не менее 16 человек погибли при крушении американского военно-транспортного самолета КС-130 в штате Миссисипи

Ф.Исазаде