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Внешняя политика 11.07.2017 19:32

Глава Минобороны Азербайджана соболезнует американскому коллеге в связи с гибелью военнослужащих США в авиакатастрофе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису в связи с гибелью военнослужащих в результате авиакатастрофы в округе Лефлор штата Миссисипи, сообщает пресс-служба оборонного азербайджанского ведомства.

«Глубоко потрясены известием о гибели многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, произошедшей в округе Лефлор штата Миссисипи»,- говорится в послании З.Гасанова.

Министр выразил соболезнование Д.Мэттису, семьям и близким погибших военнослужащих.

Как сообщалось ранее, не менее 16 человек погибли при крушении американского военно-транспортного самолета КС-130 в штате Миссисипи

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, США, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]