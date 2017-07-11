В Ракке находятся до 50 тыс. мирных жителей - ООН

До 50 тыс. мирных жителей все еще находятся в захваченном террористами группировки "Исламское государство" сирийском городе Ракка, сообщили во вторник в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"ООН предполагает, что от 30 тыс. до 50 тыс. человек остаются заложниками в Ракке", - сообщил представитель УВКБ ООН Андрей Махесич.

"Запасы еды, воды, медикаментов, электричества и других предметов и услуг первой необходимости сокращаются вместе с ухудшением ситуации (в Ракке - ИФ)", - добавил он.

"Крайне важно, чтобы блокированные мирные жители могли найти безопасный выход из города и добраться до безопасных мест, укрытий и защиты", - заявил А.Махесич.

Он отметил, что представители ООН не имеют доступа в город и не могут предоставить более точную информацию о ситуации, в которой находятся мирные жители.

Ранее сообщалось, что оппозиционные Сирийские демократические силы (СДС) при поддержке международной антитеррористической коалиции прорвались в старый город Ракки.

СДС, костяк которых составляют курдские Отряды народной самообороны, начали активную фазу штурма Ракки в начале июня. После освобождения многих кварталов в восточной, северной, западной и южной частях Ракки бойцам СДС удалось полностью осадить город. По данным командования международной коалиции, в Ракке находится около 2,5 тыс боевиков ИГ.