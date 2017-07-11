США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с терроризмом

США и Катар поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании по вопросу о противодействии терроризму, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на советника госсекретаря США Роберта Хэммонда.
По словам советника, соглашение очерчивает контуры "будущих усилий, которые может предпринять Катар для усиления борьбы с терроризмом и активной работы по проблемам финансирования терроризма".
АП напоминает, что меморандум был подписан во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в страны Персидского залива с целью урегулирования разногласий между Катаром и странами региона.
5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.
Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.
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