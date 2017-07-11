Баку обратился к Москве за разъяснением в связи с российско-армянскими учениями по Нагорному Карабаху

Баку обратился к Москве за разъяснением касательно российско-армянских учений по пресечению прорыва нарушителей из Ирана в оккупированный Нагорный Карабах, сообщает азербайджанское агентство «APA».

«В связи с вопросом начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев направил письмо первому заместителю директора - руководителю пограничной службы ФСБ России генералу армии Владимиру Кулишову»,-говорится в сообщении.

Ряд российских и армянских СМИ ранее распространили информацию о привлечении подразделений Мегринского (Армения) пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении к отработке сценария по пресечению попытки прорыва нарушителей из Ирана в Нагорный Карабах, оккупипрованный армянскими ВС.

В ходе тренировок отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь Нагорного Карабаха.

Ф.Исазаде