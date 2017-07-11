Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9386 RUR   0.0282 GBR   2.1921 TRY   0.4714

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 28° 14 Июл 22° 29° 15 Июл 23° 31°

Карабахский конфликт 11.07.2017 20:43

Баку обратился к Москве за разъяснением в связи с российско-армянскими учениями по Нагорному Карабаху

Баку обратился к Москве за разъяснением касательно российско-армянских учений по пресечению прорыва нарушителей из Ирана в оккупированный Нагорный Карабах, сообщает азербайджанское агентство «APA».

«В связи с вопросом начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев направил письмо первому заместителю директора - руководителю пограничной службы ФСБ России генералу армии Владимиру Кулишову»,-говорится в сообщении.

Ряд российских и армянских СМИ ранее распространили информацию о привлечении подразделений Мегринского (Армения) пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении к отработке сценария по пресечению попытки прорыва нарушителей из Ирана в Нагорный Карабах, оккупипрованный армянскими ВС.

В ходе тренировок отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь Нагорного Карабаха.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КАРАБАХ, РАЗЪЯСНЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан получил очередную партию вооружения из России Азербайджан осенью направит экспортную миссию в Россию Предприятия Санкт-Петербурга рассчитывают развить сотрудничество с Азербайджаном ВТБ хочет оценить долю местного партнера в своей азербайджанской "дочке" В Баку недоумевают реакцией МИД РФ на процесс проверки при въезде в Азербайджан российских граждан армянского происхождения Российская Nordwind с 19 июля открывает рейс Красноярск- Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]