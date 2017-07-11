СМИД ОИС принял ряд резолюций осуждающих агрессию Армении против Азербайджана - МИД

Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках 44-ой сессии принял ряд важных резолюций в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«На сессии был принят ряд резолюций, связанных с Азербайджаном, в том числе резолюции в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана и разрушением ею религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях»,- говорится в сообщении.

Кроме того, также была принята резолюция в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Наряду с этим, СМИД ОИС принял резолюцию, приветствующую объявление президентом Ильхамом Алиевым 2017 года - "Годом исламской солидарности".

Ф.Исазаде