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Внешняя политика 11.07.2017 20:50

СМИД ОИС принял ряд резолюций осуждающих агрессию Армении против Азербайджана - МИД

Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в рамках 44-ой сессии принял ряд важных резолюций в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«На сессии был принят ряд резолюций, связанных с Азербайджаном, в том числе резолюции в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана и разрушением ею религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях»,- говорится в сообщении.

Кроме того, также была принята резолюция в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Наряду с этим, СМИД ОИС принял резолюцию, приветствующую объявление президентом Ильхамом Алиевым 2017 года - "Годом исламской солидарности".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СМИДОИС, АРМЕНИЯ, РЕЗОЛЮЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]