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Карабахский конфликт 11.07.2017 21:05

СМИД ОИС призвал пресечь вооружение Армении из-за ее оккупационной политики – МИД Азербайджана

Совет министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 44-ой сессии призвал страны мира пресечь обеспечение вооружением Армении в связи с ее оккупационной политикой, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В резолюции «Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики» требуется выполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН и выражается обеспокоенность невыполнением Арменией требований этих документов»,- отмечается в документе.

Кроме того, в документе направлен призыв к странам мира не обеспечивать Армению оружием и военным снабжением и не пропускать через свои территории подобное обеспечение.

Наряду с этим, в документах осуждаются разрушения, разграбление археологических, культурных и религиозных памятников и акты вандализма, учиненные на оккупированных территориях.

«В резолюции также отражен призыв к скорейшему урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках норм и принципов международного права в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, документами и решениями ОБСЕ в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно-признанных границ Азербайджана»,- отмечает МИД.

Также, в резолюции «Солидарны с жертвами Ходжалинской резни» осуждается зверства, учиненные Вооруженными формированиями Армении в Ходжалы и других азербайджанских городах против гражданского населения и военных. Страны-члены организации призываются приложить усилия для регионального и международного признания этих преступлений, как военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.

В документе также призывается поддержать кампанию «Справедливость Ходжалы» и принять в ней участие.

В резолюции «Разрушение памятников исламской истории и культуры на оккупированных азербайджанских территориях в результате агрессии Армении против Азербайджана» отмечается, что исторические, культурные, археологические, антропологические и этнографические памятники, а также материально-культурные образцы являются неотъемлемой частью Исламского наследия и критикуется их разрушение.

Отмечается, что Армения в грубой форме нарушила «Конвенцию о защите культурных ценностей во время вооружённых конфликтов» и ее дополнительные протоколы.

Сессия СМИД ОИС состоялась 10-11 июля в Абиджане (Кот-д’Ивуар). Азербайджан на мероприятии в статусе специального посланника министра иностранных дел представил Огтай Гурбанов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СМИДОИС, АРМНИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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